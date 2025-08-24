1 órája
Vadlovak hangja verte fel Tamásit
A Mustang „lovagok”, az erőautók tulajdonosai ezúttal a tamási fürdő területén adtak egymásnak randevút, majd autóikkal felvonultak a város főutcáján. Nem kis látványosságot keltettek – és persze az ezekhez az autókhoz illő hangot is hallatták.
Civil kezdeményezésre, a város vezetésének segítségével szervezték meg a helyi mustangosok az egész napos találkozót, azzal a nem titkolt céllal, hogy a fürdő újjáépítésével párhuzamosan különféle programokkal csábítsák vissza a közönséget a városba és a fürdőbe.
A Mustang-érzés
– A Mustang nem egyszerűen egy autó, hanem egy életérzés – mondja határozottan Lux Tamás, az MHT, a Mustang Hungary Team alapító tagja. – Amikor először ráindítod a motort, és felhördül a mély, erőteljes V8-as hangja, azonnal érzed, hogy valami különleges világba léptél. Mi szívesen találkozunk egymással, megosztjuk a tapasztalatainkat, és persze megmutatjuk az autókat azoknak is, akik szeretik ezeket a csodálatos gépeket.
A Ford Mustang már az 1960-as évek közepén ikonná vált: a szabadság, a lázadás és az amerikai álom megtestesítője. Nem csupán közlekedési eszköz, hanem annak a jelképe, hogy a vezetés több lehet, mint A-ból B-be eljutni – lehet szenvedély, játék és szabadság egyben. Ez az, ami miatt a Mustang több mint ötven éve újra és újra belopja magát az autórajongók szívébe.
Civil kezdeményezés a találkozó mögött
Tamásiban Gregor Zsolt és Leimszieder Zsolt kezdeményezésére gyűltek össze a Mustang „lovagok”. Volt, aki a határon túlról, Erdélyből érkezett, hogy részt vegyen ezen a különleges napon. Nemcsak az erőautók mutatták meg magukat, hanem olyan amerikai oldtimerek is, amelyek szépsége minden autóbarát szívét megdobogtatja.
– Az volt a célunk – mondja Leimszieder Zsolt –, hogy egy kicsit felpezsdítsük a város életét. Ennyi ilyen autó láttán biztosan nem tud senki közömbös maradni: eljönnek, megnézik, sőt, a gyerekek ki is próbálhatják őket, mert egy kis autókázást is terveztünk számukra a nap folyamán.
A város partner a kezdeményezésben
– Szerencsére már ott tartunk, hogy elkezdődött a fürdő rekonstrukciója. A munkálatok mellett az is feladatunk, hogy visszacsábítsuk azokat, akik szerettek Tamásiba járni – mondta Cseresznyés Balázs alpolgármester. – Nagyon jó, hogy vannak civilek, akik segítenek ebben. A jövőben számos hasonló rendezvényt szeretnénk lebonyolítani, hogy mire megnyílik a fürdő a következő szezonban, újra népszerű legyen.
Amikor felbőg a motor
Az erőautók, a „muscle car”-ok kultúrája mindig is a teljesítményről, az adrenalinról és a nyers energiáról szólt. A szervezők nevetve mondják: ez nem titkoltan macsós autó. Látva a festéseket és a dizájnokat, hallva a hangot, amit egy ilyen vadló a maga 5 literes motorjából kiad, ha vágtára ösztökélik, valóban különleges élmény. Annak is, aki vezeti, és annak is, aki csak biccentve, mosolyogva csodálja.