Vadlovak hangja verte fel Tamásit

Civil kezdeményezésre, a város vezetésének segítségével szervezték meg a helyi mustangosok az egész napos találkozót, azzal a nem titkolt céllal, hogy a fürdő újjáépítésével párhuzamosan különféle programokkal csábítsák vissza a közönséget a városba és a fürdőbe.

Mustangok találkoztak Tamásiban

Forrás: A szerző fotója

A Mustang-érzés

– A Mustang nem egyszerűen egy autó, hanem egy életérzés – mondja határozottan Lux Tamás, az MHT, a Mustang Hungary Team alapító tagja. – Amikor először ráindítod a motort, és felhördül a mély, erőteljes V8-as hangja, azonnal érzed, hogy valami különleges világba léptél. Mi szívesen találkozunk egymással, megosztjuk a tapasztalatainkat, és persze megmutatjuk az autókat azoknak is, akik szeretik ezeket a csodálatos gépeket.

A Ford Mustang már az 1960-as évek közepén ikonná vált: a szabadság, a lázadás és az amerikai álom megtestesítője. Nem csupán közlekedési eszköz, hanem annak a jelképe, hogy a vezetés több lehet, mint A-ból B-be eljutni – lehet szenvedély, játék és szabadság egyben. Ez az, ami miatt a Mustang több mint ötven éve újra és újra belopja magát az autórajongók szívébe.

Civil kezdeményezés a találkozó mögött

Tamásiban Gregor Zsolt és Leimszieder Zsolt kezdeményezésére gyűltek össze a Mustang „lovagok”. Volt, aki a határon túlról, Erdélyből érkezett, hogy részt vegyen ezen a különleges napon. Nemcsak az erőautók mutatták meg magukat, hanem olyan amerikai oldtimerek is, amelyek szépsége minden autóbarát szívét megdobogtatja.

– Az volt a célunk – mondja Leimszieder Zsolt –, hogy egy kicsit felpezsdítsük a város életét. Ennyi ilyen autó láttán biztosan nem tud senki közömbös maradni: eljönnek, megnézik, sőt, a gyerekek ki is próbálhatják őket, mert egy kis autókázást is terveztünk számukra a nap folyamán.

Forrás: A szerző fotója

A város partner a kezdeményezésben

– Szerencsére már ott tartunk, hogy elkezdődött a fürdő rekonstrukciója. A munkálatok mellett az is feladatunk, hogy visszacsábítsuk azokat, akik szerettek Tamásiba járni – mondta Cseresznyés Balázs alpolgármester. – Nagyon jó, hogy vannak civilek, akik segítenek ebben. A jövőben számos hasonló rendezvényt szeretnénk lebonyolítani, hogy mire megnyílik a fürdő a következő szezonban, újra népszerű legyen.