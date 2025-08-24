augusztus 24., vasárnap

18 perce

Fesztiválvadászok figyelem, kóstoljanak bele ezekbe a rendezvényekbe!

Címkék#fesztivál rendezvény#kvízelítő#kvíz#esemény

Szűkebb pátriánk hétvégéje ismét tele volt színes programokkal. A vármegyei fesztiválok minden korosztály számára kínálnak élményeket. Kvízünk révén most ön is ott lehet képzeletben az ilyen jellegű rendezvényeken.

Szeri Árpád

Ez alkalommal vármegyei fesztiválok kavalkádja vár olvasóinkra! A hétvégén ugyanis Tolna vármegye területén három fergeteges fesztivál is zajlott, ezekről hírportálunk is beszámolt. És lám, ötletet és ösztönzést is kaptunk következő kvíz kérdéssorunk témájához: szűkebb pátriánk valóban akár a „fesztiválok vármegyéje” címet is kiérdemelhetné, hiszen mennyi ilyen jellegű, színes, izgalmas rendezvénynek ad otthont! Ezek közül szemezgetünk most, természetesen a teljesség igénye nélkül.

vármegyei fesztiválok
A vármegyei fesztiválok egyike ezen a hétvégén Tolna városában zajlott, itt a lecsó került terítékre
Fotó: Kiss Albert

Vármegyei fesztiválok adnak ízeket és színeket

Esetleg ön is lelkesen látogatja a vármegyei fesztiválokat? Akkor próbára teheti, illetve bizonyíthatja tudását, és egyúttal egy kis földrajzi barangolásra is indulhat: fedezze fel a településeket, ahol ezek az események zajlanak! Kedvcsinálónak íme három kérdés: Mi a neve annak a településnek, ahol a legrégebbi hagyományokra tekinthet vissza a Galuska Fesztivál? A Gránit Fesztivál melyik település sziklájánál zajlik? Melyik település kiemelkedő könnyűzenei eseménye a Parti Fesztivál?

Ha készen áll a kihívásra, tesztelje magát bátran, hiszen további fesztiválok és települések várják az alábbi kvízelítő keretében. Minden kérdéshez három válaszlehetőséget adunk, de ne feledje: közülük mindig csak egy a helyes!

1.
A Bárka Fesztivál két napot is átfog. Melyik városban?
2.
Mi a neve annak a településnek, ahol a legrégebbi hagyományokra tekinthet vissza a Galuska Fesztivál?
3.
A Gránit Fesztivál melyik település sziklájánál zajlik?
4.
A Nemzetközi Gastroblues Fesztivál egyszerre kínál konyhaművészeti és könnyűzenei élményt. Hol?
5.
Melyik város kiemelkedő könnyűzenei eseménye a Parti Fesztivál?
6.
Ismét várja a látogatókat a Strand Fesztivál. Melyik településen?
7.
A Tarka Fesztivál melyik város legnagyobb nyári rendezvénye?
8.
Erdei környezet szolgál Trófea Vadgasztronómiai Fesztivál háttereként. Melyik városban?

 

 

 

