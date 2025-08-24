Fesztiválvadászok figyelem, kóstoljanak bele ezekbe a rendezvényekbe!

Ez alkalommal vármegyei fesztiválok kavalkádja vár olvasóinkra! A hétvégén ugyanis Tolna vármegye területén három fergeteges fesztivál is zajlott, ezekről hírportálunk is beszámolt. És lám, ötletet és ösztönzést is kaptunk következő kvíz kérdéssorunk témájához: szűkebb pátriánk valóban akár a „fesztiválok vármegyéje” címet is kiérdemelhetné, hiszen mennyi ilyen jellegű, színes, izgalmas rendezvénynek ad otthont! Ezek közül szemezgetünk most, természetesen a teljesség igénye nélkül.

A vármegyei fesztiválok egyike ezen a hétvégén Tolna városában zajlott, itt a lecsó került terítékre

Fotó: Kiss Albert

Vármegyei fesztiválok adnak ízeket és színeket

Esetleg ön is lelkesen látogatja a vármegyei fesztiválokat? Akkor próbára teheti, illetve bizonyíthatja tudását, és egyúttal egy kis földrajzi barangolásra is indulhat: fedezze fel a településeket, ahol ezek az események zajlanak! Kedvcsinálónak íme három kérdés: Mi a neve annak a településnek, ahol a legrégebbi hagyományokra tekinthet vissza a Galuska Fesztivál? A Gránit Fesztivál melyik település sziklájánál zajlik? Melyik település kiemelkedő könnyűzenei eseménye a Parti Fesztivál?

Ha készen áll a kihívásra, tesztelje magát bátran, hiszen további fesztiválok és települések várják az alábbi kvízelítő keretében. Minden kérdéshez három válaszlehetőséget adunk, de ne feledje: közülük mindig csak egy a helyes!