1 órája
Videón az ország egyik legrégebbi sporteseménye (videó)
A 66. Tamási Lovasnapok rendezvényei 2025. augusztus 19–20-án zajlottak a város lovaspályáján. Az idei évi versenynaptárra rányomta bélyegét a tavaszi vírusfertőzés, ennek következtében sokkal nehezebb a versenyek megszervezése.
Nyolc egyesület 42 fogata mérte össze tudását
Forrás: MW
Fotó: Kutny Gábor
Az év eleje nem indult jól a lovassport számára, hiszen a száj- és körömfájás, valamint a lovakat érintő herpesz vírusfertőzés megakadályozta a versenyek szervezését, így június elejéig pihentek a versenyzők és az állatok. Mostanra pedig összesűrűsödött a naptár, így a tamási verseny rendszerét is át kellett szervezni – mondta Szarka Ferenc versenyigazgató.
A nap folyamán 8 egyesület 42 fogata mérte össze tudását, és a versenyek mellett számos bemutatót szerveztek a lovassport szerelmesei és az érdeklődők számára.
66. Tamási LovasnapokFotók: Kutny Gábor
Teol.hu videó
