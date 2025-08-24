augusztus 24., vasárnap

Teol.hu videó

1 órája

Videón az ország egyik legrégebbi sporteseménye (videó)

Címkék#teol video#Szarka Ferenc#lovassport#lovasverseny#Tamási

A 66. Tamási Lovasnapok rendezvényei 2025. augusztus 19–20-án zajlottak a város lovaspályáján. Az idei évi versenynaptárra rányomta bélyegét a tavaszi vírusfertőzés, ennek következtében sokkal nehezebb a versenyek megszervezése.

Videón az ország egyik legrégebbi sporteseménye (videó)

Nyolc egyesület 42 fogata mérte össze tudását

Forrás: MW

Fotó: Kutny Gábor

Az év eleje nem indult jól a lovassport számára, hiszen a száj- és körömfájás, valamint a lovakat érintő herpesz vírusfertőzés megakadályozta a versenyek szervezését, így június elejéig pihentek a versenyzők és az állatok. Mostanra pedig összesűrűsödött a naptár, így a tamási verseny rendszerét is át kellett szervezni – mondta Szarka Ferenc versenyigazgató.

A nap folyamán 8 egyesület 42 fogata mérte össze tudását, és a versenyek mellett számos bemutatót szerveztek a lovassport szerelmesei és az érdeklődők számára.

66. Tamási Lovasnapok

Fotók: Kutny Gábor

Teol.hu videó

