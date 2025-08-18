augusztus 18., hétfő

Az államalapítás hete

1 órája

Világsztár a kenyérszentelés árnyékában – Liam Neeson feltűnik Tolnában

Címkék#program#2025#augusztus

Közzétesszük a programokat augusztus tizennyolcadika hétfőtől minden hétköznap. A programok moziműsor ajánlatot tartalmaznak.

Brunner Mónika

Programok, Tolna vármegye. Az augusztus huszadikai ünnepi programok sorát itt találja. 

Culver,City,,Ca,-,June,5:,Liam,Neeson,Arrives,At programok tolna vármegye 2025 liam neeson a csupasz pisztoly amerikai sikerfilm főszereplője
Programok, moziműsor, Tolna vármegye, 2025. augusztus. A fotón Liam Neeson amerikai világsztár, a Csupasz pisztoly című film főszereplője 
Fotó: CarlaVanWagoner

Programok minden hétköznap

Hétfő
Mozi
Paks Egérfutam (brit-német animációs kalandfilm), 14.50. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 16.45. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 19 óra. 

Kedd
Mozi
Szekszárd A fantasztikus 4-es: első lépések (amerikai sci-fi akciófilm), 17 óra. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 19.30. 
Paks Egérfutam (brit-német animációs kalandfilm), 15.20. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 17.15. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 19 óra. 

Szerda
Mozi
Szekszárd A fantasztikus 4-es: első lépések (amerikai sci-fi akciófilm), 17 óra. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 19.30. 

Csütörtök 
Mozi
Paks Rosszfiúk 2 (amerikai animációs kalandfilm), 14.40. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 16.45. Senki 2 (amerikai bűnügyi thriller), 19 óra. 

Péntek 
Mozi 
Szekszárd Egérfutam (angol-német animációs film), 15 óra. Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai családi vígjáték), 17 óra. Hozd vissza őt (ausztrál horrorfilm), 19.30. 
Bölcske Szuper bébi (svéd-dán animációs film), 16 óra. Utazásból bukó (francia-belga vígjáték), 18 óra. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 20.30. 

 

