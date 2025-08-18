1 órája
Világsztár a kenyérszentelés árnyékában – Liam Neeson feltűnik Tolnában
Közzétesszük a programokat augusztus tizennyolcadika hétfőtől minden hétköznap. A programok moziműsor ajánlatot tartalmaznak.
Programok, Tolna vármegye. Az augusztus huszadikai ünnepi programok sorát itt találja.
Programok minden hétköznap
Hétfő
Mozi
Paks Egérfutam (brit-német animációs kalandfilm), 14.50. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 16.45. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 19 óra.
Kedd
Mozi
Szekszárd A fantasztikus 4-es: első lépések (amerikai sci-fi akciófilm), 17 óra. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 19.30.
Paks Egérfutam (brit-német animációs kalandfilm), 15.20. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 17.15. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 19 óra.
Szerda
Mozi
Szekszárd A fantasztikus 4-es: első lépések (amerikai sci-fi akciófilm), 17 óra. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 19.30.
Csütörtök
Mozi
Paks Rosszfiúk 2 (amerikai animációs kalandfilm), 14.40. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 16.45. Senki 2 (amerikai bűnügyi thriller), 19 óra.
Péntek
Mozi
Szekszárd Egérfutam (angol-német animációs film), 15 óra. Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai családi vígjáték), 17 óra. Hozd vissza őt (ausztrál horrorfilm), 19.30.
Bölcske Szuper bébi (svéd-dán animációs film), 16 óra. Utazásból bukó (francia-belga vígjáték), 18 óra. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 20.30.