Vörösbe borul az ég – jön a vérhold Magyarország felett - szombat

Szeptember elején éjjel érdemes az eget kémlelni, mivel különleges csillagászati jelenséget láthatunk. Vérhold idején vörös színt ölt a telihold és hazánkból is remekül meg lehet majd figyelni, írja a Köpönyeg.hu.

Forrás: AFP

A vérhold jelentése voltaképpen teljes holdfogyatkozást takar, amikor a Föld bolygó a Nap és a Hold közé kerül, részben vagy egészben kitakarva utóbbit. Ez mindig telihold idején következik be, amikor a három égitest egy vonalban van és a Föld legsötétebb árnyéka, az umbra vet rá árnyékot. A legközelebbi vérhold 2025-ben szeptember 7-én késő este, éjjel lesz megfigyelhető hazánkból. Azért is különleges ez a holdfogyatkozás, mert kirívóan hosszú, mintegy 3,5 órán át tart, nagyjából fél nyolc és tizenegy óra között.