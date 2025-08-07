Zöld utat kapnak a díszkertészek – 600 milliós támogatás érkezik

Az Agrárminisztérium 600 millió forint támogatást ítélt meg 30 díszkertészeti kisvállalkozás részére – derült ki a tárca közleményéből. A támogatás célja a zöldterület-kezeléssel és dísznövény-előállítással foglalkozó cégek modernizálása, valamint a szolgáltatások színvonalának emelése – írja az Agrárminisztérium közleményében.

Fotó: Török János/délmagyar.hu

A Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv részeként indított új pályázat lehetőséget biztosít telephelyfejlesztésre, eszközbeszerzésre és építkezésre is. Az eredetileg 1,6 milliárd forintos keretösszegre 179 pályázat érkezett be, több mint 3 milliárd forint támogatási igénnyel, így a minisztérium további forrásátcsoportosítást is tervez.

A díszkertész ágazat ugyan nem számít klasszikus mezőgazdaságnak, mégis kulcsszerepe van a vidéki gazdaságban és a környezet élhetőségének fenntartásában – írja az Agrárminisztérium közleményében.