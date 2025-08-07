augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

27°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Aki a virágot szereti...

59 perce

Zöld utat kapnak a díszkertészek – 600 milliós támogatás érkezik

Címkék#dísznövény#gazdaságban#díszkertészeti#mezőgazdaság#pályázat

Teol.hu

Az Agrárminisztérium 600 millió forint támogatást ítélt meg 30 díszkertészeti kisvállalkozás részére – derült ki a tárca közleményéből. A támogatás célja a zöldterület-kezeléssel és dísznövény-előállítással foglalkozó cégek modernizálása, valamint a szolgáltatások színvonalának emelése – írja az Agrárminisztérium közleményében. 

Fotó: Török János/délmagyar.hu

A Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv részeként indított új pályázat lehetőséget biztosít telephelyfejlesztésre, eszközbeszerzésre és építkezésre is. Az eredetileg 1,6 milliárd forintos keretösszegre 179 pályázat érkezett be, több mint 3 milliárd forint támogatási igénnyel, így a minisztérium további forrásátcsoportosítást is tervez.

A díszkertész ágazat ugyan nem számít klasszikus mezőgazdaságnak, mégis kulcsszerepe van a vidéki gazdaságban és a környezet élhetőségének fenntartásában – írja az Agrárminisztérium közleményében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu