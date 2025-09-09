A szakma eltűnt, a barátság megmaradt – osztálytalálkozó ötvenöt év után

Egy osztálytalálkozó mindig visszarepíti az embert az időben. Újraéli fiatal korának élményeit, és felelevenednek olyan események, történetek, melyek az idő homályába vesznének. A dombóvári kesztyűsök ötvenöt év után találkoztak ismét.

Osztálytalálkozót tartottak az 55 éve Dombóváron végzett kesztyűsök

Fotó: Kutny Gábor

– Tizennyolcan voltunk, de sajnos már a csapat fele elhunyt – mesélte Zsiga József, az osztálytalálkozó szervezője. – Nem igazán vagyunk már meg, csak kilencen-tízen. A szakmában már senki sincs, a kesztyűs szakma megszűnt, és mindenki cipőfelsőrész-készítő lett. Mikor átállt a gyár a cipőgyártásra, kesztyűsre nem volt tovább szükség. Pedig ez egy nagyon jó szakma volt abban az időben. Három évig jártunk ipari iskolába, és elég jól lehetett keresni dombóvári viszonylatban. Én tizenhét évig oktató is voltam, ipari tanulókat tanítottam a kesztyűkészítésre. Amikor 1990-ben megszűnt a kesztyűgyár, jött valaki, és akkor mindent eladtak. Akkor én azt mondtam, hogy nem csinálom tovább. Aki nem akart átállni, meg tanfolyamra menni, az otthagyta a szakmát.

Osztálytalálkozó: fehér inges férfiszakma volt

– 1965-ben kerültem Dombóvárra, akkor még épült a kesztyűgyár, amit a következő évben megnyitottak. Egy évre rá pedig elindult az első kesztyűs osztály képzése. 1967-ben ez volt az első olyan megyei osztály, ahol a lányok is szabász szakmunkások lehettek, és ez egy kuriózum volt, mert azt mondták: az egy férfiszakma – meséli Murzsa András, az egykori oktató. Olyan férfiszakma, amit fehér ingben is lehet végezni. Mert ez egy nagyon úri munkakör volt, legalábbis Pécsen ezt annak tartották, és itt változott egy kicsit azzal, hogy a hölgyeket is behozhatták ebbe az úri munkakörbe. Én végig tanítottam mind a három évfolyamot, és nagyon büszke vagyok a csapatomra, különösen azért, mert azt mondták, hogy úgyse tudják ezek a lányok megtanulni. De nem ez történt: szakmailag kifogástalanul teljesítettek.

Akik eljöttek, nagy örömmel üdvözölték egykori osztálytársaikat. Keserédesen azt mondják: olyan időjárás van már a világban, hogy kesztyűre lassan nem lesz senkinek szüksége. Egy olyan szakma képviselői ők, akik valószínűleg örökre magukkal viszik a fortélyokat.