Nem csak a szürkének, a kacifántos vásárlónak is van 50 árnyalata

A minap betévedtem egy női ruházati üzletbe, és miközben céltalanul nézelődtem, akaratlanul is fültanúja lettem egy mókás beszélgetésnek. Egy hölgy éppen szürke felsőt keresett.

Az eladó kedvesen elő is vett neki egyet. – Hát...nem ilyenre gondoltam, kicsit sötétebbre – jegyezte meg a vásárló. Sebaj, előkerült egy grafitszürke pulóver. – Hmm... ez már közelebb van, de én még ennél is sötétebbet szeretnék. Olyat, ami igazán mindenhez illik. Tudja, olyan jó kis koromfeketét! Az eladó rövid gondolkozás után nagy örömmel elővarázsolt egy gyönyörű, mélyfekete darabot. A vevő rápillantott, majd elhúzta a száját: Hát ez már túl fekete!

Ott álltam, és azon gondolkoztam, vajon létezik a pont megfelelő árnylatú fekete?