26 perce

Az újkori lovagok nem karddal harcolnak – de vár még akad számukra

Teol.hu

Újra a gyermekkacajé volt a főszerep a simontornyai várban, ahol a Fényszóró Alapítvány rendezett jótékonysági programot nehéz sorsú és betegséggel élő gyermekek örömére – posztolta Facebook oldalán Süli János országgyűlési képviselő. Az alapítvány elnöke, Csepregi Éva és művésztársai gondoskodtak a felejthetetlen élményekről, amelyekért háláját fejezte ki a szervezőknek és támogatóknak a képviselő is. A kezdeményezés évtizedek óta Csőszné Kacz Edit nyugalmazott polgármester elhivatott munkájának is köszönhetően valósul meg évről évre – írta Süli János. 

 

 

 

 

 

