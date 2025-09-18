Az újkori lovagok nem karddal harcolnak – de vár még akad számukra

Újra a gyermekkacajé volt a főszerep a simontornyai várban, ahol a Fényszóró Alapítvány rendezett jótékonysági programot nehéz sorsú és betegséggel élő gyermekek örömére – posztolta Facebook oldalán Süli János országgyűlési képviselő. Az alapítvány elnöke, Csepregi Éva és művésztársai gondoskodtak a felejthetetlen élményekről, amelyekért háláját fejezte ki a szervezőknek és támogatóknak a képviselő is. A kezdeményezés évtizedek óta Csőszné Kacz Edit nyugalmazott polgármester elhivatott munkájának is köszönhetően valósul meg évről évre – írta Süli János.