1 órája
Figyelem! Leállás lesz hazánk egyik legnagyobb bankjánál, utalni sem fogsz tudni
Szeptember közepén többórás kiesésre kell számítania ügyfelek százezreinek. Az egyik legnagyobb magyar pénzintézet a banki leállásról hivatalos weboldalán adott ki tájékoztatást.
Az Erste Bank tervezett karbantartási munkálatokat tart, amelyek az országos informatikai rendszerekre is kiterjednek. Ez azt jelenti, hogy a megadott időszakokban több szolgáltatást, köztük az azonnali átutalások elindítását és az internetes vásárlásokat is érinti a banki leállás.
A rendszerfejlesztési munkálatok 2025. 09. 19. 22:00 és 2025. 09. 20. 12:00 között tartanak, ez idő alatt az Erste Bank számos funkciója elérhetetlenné válik.
Milyen szolágltatások nem lesznek elérhetők a banki leállás idején?
- George App és Web
- Azonnali átutalások indítása és fogadása
- Internetes vásárlás
- Erste TeleBank
- Vállalati NetBank
- Electra
- Erste Business MobilBank
- SMS szolgáltatások
- API csatorna
- Online termékigénylés
- Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület
Továbbá az Erste Bank hivatalos weboldalán hívja fel ügyfelei figyelmét arra, hogy a tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek.