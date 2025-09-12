Figyelem! Leállás lesz hazánk egyik legnagyobb bankjánál, utalni sem fogsz tudni

Az Erste Bank tervezett karbantartási munkálatokat tart, amelyek az országos informatikai rendszerekre is kiterjednek. Ez azt jelenti, hogy a megadott időszakokban több szolgáltatást, köztük az azonnali átutalások elindítását és az internetes vásárlásokat is érinti a banki leállás.

Utalni sem tudnak a banki leállás idején az Erste ügyfelei.

Fotó: fizkes / Forrás: Shutterstock

A rendszerfejlesztési munkálatok 2025. 09. 19. 22:00 és 2025. 09. 20. 12:00 között tartanak, ez idő alatt az Erste Bank számos funkciója elérhetetlenné válik.

Milyen szolágltatások nem lesznek elérhetők a banki leállás idején?

George App és Web

Azonnali átutalások indítása és fogadása

Internetes vásárlás

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS szolgáltatások

API csatorna

Online termékigénylés

Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Továbbá az Erste Bank hivatalos weboldalán hívja fel ügyfelei figyelmét arra, hogy a tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek.