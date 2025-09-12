szeptember 12., péntek

Mária névnap

23°
+24
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Banki leállás

1 órája

Figyelem! Leállás lesz hazánk egyik legnagyobb bankjánál, utalni sem fogsz tudni

Címkék#karbantartás#utalás#bank#Erste Bank#netbank#leállás

Szeptember közepén többórás kiesésre kell számítania ügyfelek százezreinek. Az egyik legnagyobb magyar pénzintézet a banki leállásról hivatalos weboldalán adott ki tájékoztatást.

Teol.hu

Az Erste Bank tervezett karbantartási munkálatokat tart, amelyek az országos informatikai rendszerekre is kiterjednek. Ez azt jelenti, hogy a megadott időszakokban több szolgáltatást, köztük az azonnali átutalások elindítását és az internetes vásárlásokat is érinti a banki leállás.

Utalni sem tudnak a banki leállás idején az Erste ügyfelei.
Utalni sem tudnak a banki leállás idején az Erste ügyfelei.
Fotó: fizkes / Forrás:  Shutterstock

A rendszerfejlesztési munkálatok 2025. 09. 19. 22:00 és 2025. 09. 20. 12:00 között tartanak, ez idő alatt az Erste Bank számos funkciója elérhetetlenné válik.

Milyen szolágltatások nem lesznek elérhetők a banki leállás idején?

  • George App és Web
  • Azonnali átutalások indítása és fogadása
  • Internetes vásárlás
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Továbbá az Erste Bank hivatalos weboldalán hívja fel ügyfelei figyelmét arra, hogy a tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu