Többnapos leállásra készül az OTP Bank - sem a netbank, sem az applikáció, sem az utalás nem fog működni!

Az OTP Bank által bejelentett karbantartási időszak érzékenyen érintheti azokat az ügyfeleket, akik digitálisan intézik pénzügyeiket. A banki leállások ugyan csak néhány órásak lesznek, de mivel több napon keresztül is ismétlődnek, érdemes előre gondolkodni és időben elintézni a fontos tranzakciókat.

5 napon át tartó banki leállásról tájékoztat az OTP

Fotó: A great shot of / Forrás: Shutterstock

Mikor lesznek a banki leállások?

Az OTP a hivatalos weboldalán részletes bontásban közölte, mely napokon és időpontokban milyen digitális funkciók szünetelnek.

2025. szeptember 22.

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:

internet- és mobilbank,

OTPdirekt,

online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),

a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,

az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,

eBIZ szolgáltatás,

Electra alkalmazás,

SmartBróker alkalmazás,

Vámpénztári rendszer.

2025. szeptember 21.

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:

számlatörténet,

bankon kívüli deviza utalás,

egyedi számlakedvezmények lekérdezése,

folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,

gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók.

2025. szeptember 20-21.

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 20-án 22 órától 2025. szeptember 21-én hajnali 1:30-ig az OTP Bank telefonos ügyfélszolgálatán, valamint az internetbankon és a mobilbankon nyújtott szolgáltatások illetve az OTPdirekt által nyújtott szolgáltatások részlegesen lesznek elérhetőek.

2025. szeptember 20.

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 20-án 20 órától 21 óráig a következő hiteltermékek online igénylésére nem lesz lehetőség:

személyi kölcsön,

hitelkártya,

folyószámlahitel,

és az online áruhitel.

2025. szeptember 19.

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 19-én 20 órától 24 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

az aktuális hitelszámlaegyenlegek az internetbankban és a mobilbankban,

illetve nem lesz lehetőség a Hitelkártya Részletfizetési szolgáltatás igénybevételére.

Ezek alapján, aki nem készül fel, kellemetlen meglepetésekbe ütközhet, például nem tud fizetni kártyával, nem fér hozzá az egyenlegéhez, vagy épp nem tud hitelt igényelni, amikor éppen szüksége lenne rá. Így a fontos tranzakciókat érdemes a fent említett időszakokon kívülre időzíteni.