Ma már sci-fi, ami régen mindennapos volt – hová lettek a boldog békeidők?

Emlékszem, kisiskolás koromban nagyon irigyeltük a nagyobb pajtásokat. Merthogy ők a tanítás végén egyedül mehettek haza. Szépen felsorakoztak az iskola kapujánál, télen meg az osztály folyosóján, elköszöntek a tanítónénitől meg a többi gyerektől, aztán vidáman beszélgetve elindultak haza. Istenem, azok voltak a boldog békeidők.

Boldog békeidők: amikor egy kisgyermek egyedül mehetett az iskolába

Mi, többiek pedig alig vártuk, hogy magunk is nagyobbak legyünk végre. Némi kárpótlást jelentett, hogy már hétévesen egyedül járhattam kenyérért. Igaz, a kenyérbolt csak egy nyúlugrásnyira volt, és nem kellett forgalmas úton átkelni, és a környékbeli kis utcákban-közökben elvétve járt autó, akkor is lassan a földes utakon. Így aztán lelkesen szállítottam a nagyinak a friss kenyeret, a jutalmam az volt, hogy vehettem magamnak egy perecet, vagy egy brióst. Amikor felső tagozatos lettem, a szintén közeli általános iskolába csak egyszer kísért el anyukám, de már akkor is haza egyedül menten. És onnantól kezdve magam jártam, kíséret nélkül.

Hol vannak már ezek az évek! Nem csak azért kesergek, mert elszállt a fiatalságom, hanem leginkább azért, mert mennyire megváltozott a hétköznapi élet. Ma már egy faluban sem engedi el szívesen a szülő a kisgyermekét a közeli boltba, mert nagyon megváltozott a környezetünk.

A mai gyerekeket nem lehet hétévesen – de még tíz évesen sem nagyon – egyedül iskolába engedni.

A világ is változott, de főként a járműforgalom jutott el olyan szintre, hogy nem lehet magukra hagyni őket. Az viszont elvárás, hogy minél előbb megtanuljanak biztonságosan közlekedni, épp ezért az a leghelyesebb, ha mi, felnőttek, csak jó példát mutatunk nekik.