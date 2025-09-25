Meglepetés a sütőből! Igazgyöngy került elő a tepsibe tett grillcsirkéből

Egy csirke gyöngy történet kering Diósberény községben, de nem mindenki tudja pontosan, hogy mi is zajlott le valójában. Utánajártunk az esetnek, és egy nem mindennapi konyhai kaland és tepsis felfedezés rejtélyéről hullott le végre a fátyol.

Íme, a bizonyíték, a csirke gyöngy történet nem kitaláció, hanem valóság! Wilhelm János tenyerében az igazgyöngy látható

Fotó: Beküldött fotó

Csirke gyöngy történet született a tepsiben

Wilhelm János nem gyöngyhalász. Soha életében nem gondolt rá, hogy az óceán mélyére merüljön, kagylót keresve, és ezzel a polinéz búvárok babérjaira törjön. Wilhelm János ugyanis a diósberényi könyvtár vezetője, és ez neki bőven elég. Ráadásul úszni sem tud…

És mégis: nemrég igazi, értékes „gyöngy” került a birtokába. Nem kellett hozzá búvárfelszerelés, uszony vagy oxigéntartály – elég volt egy éhes gyomor. Ugyanis vásárolt egy tyúkot, ami grillcsirkeként várta sorsát. Alaposan átnézte, megtisztította, majd betette a sütőbe. És íme: a rendesen megsült, pirosra pirult, vajpuha étel nemcsak az éhét csillapította, de egy igazi meglepetést is tartogatott.

Amikor Wilhelm János szétbontotta a fűszeresen illatozó, itt-ott még sercegő konyhaművészeti remeket, valami csillogott a tepsiben. Egy igazi gyöngy! Hogy eddig hol rejtőzött, az rejtély. Az is, hogy miként került a csirkébe. Erről csak a jobb sorsra érdemes baromfi tudna mesélni – már ha élne, és ezen létállapotában képes lenne magyarul beszélni.

„Jó, hogy nem haraptam rá!” – jegyezte meg a könyvtár vezetője. És a faluban – a rossznyelvek szerint – azóta így szól a mondás: Wilhelm János grillcsirkéje ugyan tojást nem tudott tojni, de gyöngyöt igen!