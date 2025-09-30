Egy álom vált valóra, rendőrautóval ment oviba Dominik (videóval)

Hatéves lett Dominik, egy györkönyi kisfiú. Szülei kérésére lepték meg az ünnepeltet a nagydorogi rendőrök, áll a Tolna Vármegyei Rendőrség Facebook-bejegyzésében. Mivel a kisfiú nagyon szereti a rendőröket, és maga is szeretne egyenruhás lenni, örömmel teljesítették a kérést. Hétfőn reggel egy rendőrautó érkezett Dominikék háza elé, majd a szülinapi köszöntés után az óvodába is elvitték az ünnepeltet a rendőrök. A közvetlen és nagyon barátságos legényke út közben elmondta, hogy rendőr szeretne lenni és mentős és tűzoltó is, de legeslegjobban egy rendőrségi helikoptert szeretne vezetni.

Régen eltervezhette már ezt, hiszen az óvodai jele is egy kék forgószárnyas repülő. Ráadásul az ünnepelt ma stílusosan, egy rendőrségi feliratos pólóban érkezett az óvodába.

– Nagyon boldog születésnapot kívánunk! Váljanak valóra az álmaid, Dominik! – írta a rendőrség, és egy videót is megosztottak a ne mindennapi reggelről.