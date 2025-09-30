szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

14°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meglepetés

58 perce

Egy álom vált valóra, rendőrautóval ment oviba Dominik (videóval)

Címkék#meglepetés#óvoda#szülinapi#rendőrautó

Teol.hu
Egy álom vált valóra, rendőrautóval ment oviba Dominik (videóval)

Meglepték a 6. születésnapján Dominikot

Forrás: police.hu

Hatéves lett Dominik, egy györkönyi kisfiú. Szülei kérésére lepték meg az ünnepeltet a nagydorogi rendőrök, áll a Tolna Vármegyei Rendőrség Facebook-bejegyzésében. Mivel a kisfiú nagyon szereti a rendőröket, és maga is szeretne egyenruhás lenni, örömmel teljesítették a kérést. Hétfőn reggel egy rendőrautó érkezett Dominikék háza elé, majd a szülinapi köszöntés után az óvodába is elvitték az ünnepeltet a rendőrök. A közvetlen és nagyon barátságos legényke út közben elmondta, hogy rendőr szeretne lenni és mentős és tűzoltó is, de legeslegjobban egy rendőrségi  helikoptert szeretne vezetni. 
Régen eltervezhette már ezt, hiszen az óvodai jele is egy kék forgószárnyas repülő. Ráadásul az ünnepelt ma stílusosan, egy rendőrségi feliratos pólóban érkezett az óvodába. 

– Nagyon boldog születésnapot kívánunk! Váljanak valóra az álmaid, Dominik! – írta a rendőrség, és egy videót is megosztottak a ne mindennapi reggelről.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu