A különlegesség ára – félmillió forintba is kerülhet egy egyedi rendszám

Nem elég csak kiválasztani egy egyéni vagy egyedi rendszámot. Komoly adminisztratív feladatokat kell elvégeznünk, tisztában kell lennünk, hogy mi történik öröklés esetén, ráadásul az sem mindegy, hogy melyiket választjuk a kettő közül.

Csaknem 600 ezer forintba kerül egy egyedi rendszám.

Forrás: origo.hu

Mi a különbség az egyéni és az egyedi rendszám között?

Sokan egy kalap alá veszik ezt a kettőt, azonban ez egyáltalán nem így van. Sőt, még az árazásuk is eltérő, így mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk, ha összekeverjük őket.

Egyéni rendszám - itt továbbra is igazodni kell a 2 + 2 + 3-as formátumhoz (két betű – két betű – három szám), amelyet 2022 júliusában vezettek be.

Egyedi rendszám - itt már sokkal szabadabb a döntés. Az elfogadott formátumok lehetnek például:

6 betű + 1 szám

5 betű + 2 szám

4 betű + 3 szám

3 betű + 4 szám

Az egyedi rendszámoknál tehát sokkal szabadabb kezet kapnak a különleges felirat megalkotására a tulajdonosok, éppen ezért jóval drágább is az ára.

2025. februárjában drágultak az árak, így az egyéni rendszámok 151 810 forintba, míg az egyedi rendszámok 587 250 forintba kerülnek.

Hogyan tudom igényelni, és mi történik öröklés esetén?

Ezeket a különleges rendszámokat a kormányhivatalokban lehet igényelni. Itt az írásos kérvény benyújtása, majd annak elfogadása után legyártják a rendszámot. Öröklés esetén az autóval együtt öröklődik a rendszám használati joga, hiszen ez a járműhöz kapcsolódik, nem különálló vagyontárgy. Ha az örökösök nem kívánják az egyedi vagy egyéni rendszámot használni, akkor kérhetnek új sorozatrendszámot. Ekkor viszont a különleges felirat joga elvész és a későbbiekben ismét meg kell vásárolni.