Ez a két mondat romba dönti a munkamorált
A hétvégi szüretből jókedvűen értünk haza, de már tudjuk, vannak mondatok, amiket TILOS kimondani. Az egyik: „Nem kezdünk korán, elég, ha 9 körül ideértek.” A másik: „Nem baj, ha nem szedjük le most mindet.” Nos, nálunk mindkettő elhangzott. Így történt, hogy a szüretelő brigád a kiadós reggeli és hosszas beszélgetés után csak tízkor ért a szőlőhöz. Ez önmagában jól példázza a csapat laza munkamorálját. A szőlőben pedig addigra már a darazsak tartották a frontot. Mit volt mit tenni, hősiesen visszavonultunk a teraszra, hogy magunkhoz vegyünk némi védőitalt. A szőlő fele így tőkén is maradt, de sebaj, legalább jövő hétvégén is lesz okunk összejönni egy kis bulira.
