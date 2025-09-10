Ez az aggkori gyengeelméjűség első jele

A minap, olvasva nálam jóval ifjabb kollégám e helyt megjelent jegyzetét, az jutott eszembe, ha az inkriminált mondatot úgy módosítom, bizony az én időmben, akkor még bölcsebbnek is tűnhetek. Mert mikor böllenkedünk sorsunk miatt, háborgunk, hogy bár nem éhezünk, de a másiknak nagyobb falat jutott, akkor csak magunkat mérgesítjük.

Apropó, éhezés. Régen történt, Pesten a körtéri, úgy hívtuk Lordok Házában, ahol két forint harminc volt a babfőzelék feltét nélkül. Ettem, s mikor letettem a kanalat, kérdőn nézett rám egy, vélhetően a háború előtt jobb sorsú bácsika. Bólintottam, ő pedig boldogan vitte, s kanalazta a maradékot.

Örült. Ma nem ezt az örömet akarnám. Mert kevésszer adódik a kérdés, hogy mit együnk, inkább az, mit is válasszunk. Mi, öregebbek örülhetünk, hogy nem a sok év várakozás után megkapott Trabanton pöföghetünk, hanem már kényelmesebb járgány van a fenekünk alatt, s általában annak, hogy bár lehetne jobb is, de a réginél mégis kedvezőbb ez a világ.

Kollégám az ajándékozásról írt. Hogy nem az a fontos, hogy mekkora az ajándék mérete, ára, hanem arra figyeljünk, hogy az mekkora örömet okoz. Mert ettől lesz boldogabb az, aki kap, és az is, aki ad. Mert a legfontosabb, hogy tudjunk kölcsönösen örülni.