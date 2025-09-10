szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

20°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

Ez az aggkori gyengeelméjűség első jele

Címkék#aggkori jel#ajándékozás#jegyzet

Sok évtizeddel ezelőtt, csóró egyetemista koromban, albérleti szobám ajtajára ragasztva gyűjtögettem újságokból kivágott bölcs intelmeket. Közepén az állt, hogy jól megjegyezzem: a bezzeg az én időmben kezdetű mondat az aggkori gyengeelméjűség első jele.

Szepesi László

A minap, olvasva nálam jóval ifjabb kollégám e helyt megjelent jegyzetét, az jutott eszembe, ha az inkriminált mondatot úgy módosítom, bizony az én időmben, akkor még bölcsebbnek is tűnhetek. Mert mikor böllenkedünk sorsunk miatt, háborgunk, hogy bár nem éhezünk, de a másiknak nagyobb falat jutott, akkor csak magunkat mérgesítjük. 

Senior,,Man,And,Happy,With,Portrait,At,Breakfast,In,Dining
Fotó: PeopleImages / Forrás:  Shutterstock

Apropó, éhezés. Régen történt, Pesten a körtéri, úgy hívtuk Lordok Házában, ahol két forint harminc volt a babfőzelék feltét nélkül. Ettem, s mikor letettem a kanalat, kérdőn nézett rám egy, vélhetően a háború előtt jobb sorsú bácsika. Bólintottam, ő pedig boldogan vitte, s kanalazta a maradékot.

Örült. Ma nem ezt az örömet akarnám. Mert kevésszer adódik a kérdés, hogy mit együnk, inkább az, mit is válasszunk. Mi, öregebbek örülhetünk, hogy nem a sok év várakozás után megkapott Trabanton pöföghetünk, hanem már kényelmesebb járgány van a fenekünk alatt, s általában annak, hogy bár lehetne jobb is, de a réginél mégis kedvezőbb ez a világ.

Kollégám az ajándékozásról írt. Hogy nem az a fontos, hogy mekkora az ajándék mérete, ára, hanem arra figyeljünk, hogy az mekkora örömet okoz. Mert ettől lesz boldogabb az, aki kap, és az is, aki ad. Mert a legfontosabb, hogy tudjunk kölcsönösen örülni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu