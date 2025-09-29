szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

18°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meta

51 perce

Mostantól máshogy üzenhetsz a Messengeren – a Facebook bekeményített a tinik védelmében

Címkék#média#Messenger#Teen Account#Facebook#Meta#védelem

A Meta friss biztonsági intézkedései több százmillió fiatalt érintenek. A Facebook a Messenger platformját is bevonta a védelembe.

Keresztes Klaudia

A Meta legújabb lépésével világszerte biztonságosabbá válik a közösségi média használata a fiatalok számára. A vállalat bejelentette, hogy mostantól globálisan elérhetővé teszi a Teen Accounts, vagyis a tinédzser fiókok funkciót a Facebookon és a Messengeren is. A funkció célja, hogy védelmet nyújtson a 13 és 17 év közötti felhasználók számára a nem megfelelő tartalmak és a kéretlen, ismeretlen személyek általi kapcsolatfelvétel ellen.

A Facebook bevezeti a Teen Accounts rendszert.
A Facebook bevezeti a Teen Accounts rendszert.
Forrás:  Shutterstock

Facebook tinédzser fiók

A Teen Accounts rendszert a Meta eredetileg az Instagramon vezette be, kezdetben csupán néhány országban, mint az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és az Egyesült Királyságban. Az új szabályozás sikeressége után a vállalat úgy döntött, hogy kiterjeszti a kezdeményezést a Facebook és a Messenger platformokra is, és automatikusan aktiválja azt a világ összes 13–17 éves felhasználójának fiókjában.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

  • A fiatalok csak olyan emberektől kaphatnak üzenetet, akikkel már korábban beszélgettek, vagy akik a Facebookon ismerőseik.
  • A tinik által megosztott történetek (story-k) kizárólag az ismerőseik számára láthatók.
  • A megemlítések, címkék és hozzászólások is korlátozottan működnek, hogy megelőzzék a zaklatást és a nem kívánt interakciókat.
  • A 16 éven aluliak csak szülői engedéllyel módosíthatják a tinifiókhoz tartozó biztonsági beállításokat.
  • A rendszer napi egy óra használat után figyelmeztetést küld, hogy ideje befejezni a platform használatát.
  • Éjszaka automatikusan aktiválódik a „csendes mód”, amely elnyomja az értesítéseket, elősegítve a nyugodt alvást és a digitális egyensúlyt.

„Sajnos a mai internetközpontú világban már szinte kötelezik is a fiatalokat, hogy legyen Facebook-oldaluk, hiszen az iskolai csoportok, a balett, foci vagy más különóra egyeztetései is gyakran kizárólag Messenger-csoportokon belül zajlanak. Határozottan támogatom és jó dolognak tartom, hogy végre a Facebook is felébredt, mert ennek kapcsán kicsit le volt maradva. Veszélyes tud lenni, mert bárki megtalálhatja a gyerekeket ezen a platformon és zaklathatja őket, pláne egy olyan családban, ahol a szülők kevésbé kontrollálják ezt a felületet”– mondta a Teol.hu-nak egy szekszárdi kétgyermekes anyuka.

A Meta újítása komoly lépést jelent a fiatalok online biztonságának javítása felé, különösen egy olyan időszakban, amikor a közösségi média a mindennapi életük szerves részévé vált.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu