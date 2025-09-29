Mostantól máshogy üzenhetsz a Messengeren – a Facebook bekeményített a tinik védelmében

A Meta legújabb lépésével világszerte biztonságosabbá válik a közösségi média használata a fiatalok számára. A vállalat bejelentette, hogy mostantól globálisan elérhetővé teszi a Teen Accounts, vagyis a tinédzser fiókok funkciót a Facebookon és a Messengeren is. A funkció célja, hogy védelmet nyújtson a 13 és 17 év közötti felhasználók számára a nem megfelelő tartalmak és a kéretlen, ismeretlen személyek általi kapcsolatfelvétel ellen.

A Facebook bevezeti a Teen Accounts rendszert.

Forrás: Shutterstock

Facebook tinédzser fiók

A Teen Accounts rendszert a Meta eredetileg az Instagramon vezette be, kezdetben csupán néhány országban, mint az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és az Egyesült Királyságban. Az új szabályozás sikeressége után a vállalat úgy döntött, hogy kiterjeszti a kezdeményezést a Facebook és a Messenger platformokra is, és automatikusan aktiválja azt a világ összes 13–17 éves felhasználójának fiókjában.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A fiatalok csak olyan emberektől kaphatnak üzenetet, akikkel már korábban beszélgettek, vagy akik a Facebookon ismerőseik.

A tinik által megosztott történetek (story-k) kizárólag az ismerőseik számára láthatók.

A megemlítések, címkék és hozzászólások is korlátozottan működnek, hogy megelőzzék a zaklatást és a nem kívánt interakciókat.

A 16 éven aluliak csak szülői engedéllyel módosíthatják a tinifiókhoz tartozó biztonsági beállításokat.

A rendszer napi egy óra használat után figyelmeztetést küld, hogy ideje befejezni a platform használatát.

Éjszaka automatikusan aktiválódik a „csendes mód”, amely elnyomja az értesítéseket, elősegítve a nyugodt alvást és a digitális egyensúlyt.

„Sajnos a mai internetközpontú világban már szinte kötelezik is a fiatalokat, hogy legyen Facebook-oldaluk, hiszen az iskolai csoportok, a balett, foci vagy más különóra egyeztetései is gyakran kizárólag Messenger-csoportokon belül zajlanak. Határozottan támogatom és jó dolognak tartom, hogy végre a Facebook is felébredt, mert ennek kapcsán kicsit le volt maradva. Veszélyes tud lenni, mert bárki megtalálhatja a gyerekeket ezen a platformon és zaklathatja őket, pláne egy olyan családban, ahol a szülők kevésbé kontrollálják ezt a felületet”– mondta a Teol.hu-nak egy szekszárdi kétgyermekes anyuka.