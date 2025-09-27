Nagy siker volt
3 órája
Fantasztikus koncertet adott a Voice felfedezettje Dunaszentgyörgyön (képgaléria)
Remek hangulatot varázsolt a dunaszentgyörgyi estébe Kovács Alíz, a Voice tehetségkutató paksi felfedezettje.
Az énekes péntek esti koncertje vezette fel a dunaszentgyörgyi falunapot, amely ma is tart a településen. A színpompás szüreti felvonulás délután három órakor kezdődik, este pedig további előadók várják a vendégeket. Az esemény hivatalos plakátja szerint 17 órától a Paksi Tűzvirág Együttes lép fel, 18 órától Kovács Gergő szekszárdi előadó régi slágereket énekel, 19 órától pedig Heincz Gáboré, azaz Bigáé lesz a színpad. A szüreti bál a Szabó Zenekarral este fél tízkor kezdődik.
Kovács Alíz lépett fel a dunaszentgyörgyi falunaponFotók: Molnár Gyula
