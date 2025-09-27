szeptember 27., szombat

Nagy siker volt

3 órája

Fantasztikus koncertet adott a Voice felfedezettje Dunaszentgyörgyön (képgaléria)

Remek hangulatot varázsolt a dunaszentgyörgyi estébe Kovács Alíz, a Voice tehetségkutató paksi felfedezettje.

Teol.hu
Kovács Alíz remek koncertet adott
Fotó: Molnár Gyula

Az énekes péntek esti koncertje vezette fel a dunaszentgyörgyi falunapot, amely ma is tart a településen. A színpompás szüreti felvonulás délután három órakor kezdődik, este pedig további előadók várják a vendégeket. Az esemény hivatalos plakátja szerint 17 órától a Paksi Tűzvirág Együttes lép fel, 18 órától Kovács Gergő szekszárdi előadó régi slágereket énekel, 19 órától pedig Heincz Gáboré, azaz Bigáé lesz a színpad. A szüreti bál a Szabó Zenekarral este fél tízkor kezdődik. 

Kovács Alíz lépett fel a dunaszentgyörgyi falunapon

Fotók: Molnár Gyula

 

