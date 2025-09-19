szeptember 19., péntek

Kiváló a minőség

49 perce

Felénél tart a szüret, kiváló a szőlő minősége a szekszárdi borvidéken (képgaléria)

Címkék#szüret#szőlő#borvidék

Felénél tart a szüret Tolna vármegye két borvidékén, a szekszárdin és a tolnain. Már válogatás nélkül szedik a szőlőt, fehéreket, vöröseket egyaránt. A gazdák szerint ugyan kevesebb termett, de a minősége kiváló. Az Alföldön már sok helyen be is fejezték, Tolnában a felénél tart a szüret.

Mauthner Ilona

Javában tart a szüret a Tolnai és a Szekszárdi borvidéken. A korai fajták már erjednek, mondták a termelők. Több pincészetnél a múlt hét végén kezdték el a kékszőlőket is szedni, így a Pinot Noirt, Kadarkát. A felénél tart a szüret a történelmi borvidéken. A termelők tapasztalata az, hogy kevesebb szőlő van az ültetvényeken a vártnál. A korai fajták viszont már a tartályokban erjednek. 

felénél tart a szüret, a minőség kiváló
Felénél tart a szüret a szekszárdi borvidéken, már csak a kisebb ültetvényeken szedik kézzel a szőlőt. Alig találni rá embert
Fotó: Denes Martonfai / Forrás:  Tolnai Népújság

Felénél tart a szüret a szekszárdi borvidéken, van esélye a jó évjáratnak

A fehéreknél a cukorfokok 18 körül alakultak, megfelelő savtartalommal párosítva, a Pinot Noirt és a Kadarkát már magasabb cukorfokkal tudták leszedni. Kékfrankosból rosénak valót szedtek már korábban, így az is erjed a kádakban.

A feltételek adottak ahhoz, hogy kiváló legyen az idei évjárat is. A kisebb szőlőmennyiség idén sem okoz nagy fejtörést a borászoknak, hiszen a többség értékesítési gondokkal is küzd. Vendéglátóhelyek, éttermek, kocsmák sora zárt be az elmúlt évben a megemelkedett rezsiköltségek miatt, így a bor értékesítése is akadályokba ütközik. A borászok aggodalmáról a „bennragadt" borok miatt már írtunk korábban.

A kisebb termelők bajban vannak, nehéz találni szüretelőt

Módos Ernő szekszárdi borász, az Alisca Borrend Nagymestere is megerősítette, a mennyiség kevesebb a vártnál, de a minőség bizakodásra ad okot, mondta az elismert szakember. A kisebb termelők vannak nagyobb bajban, főleg azok, akik nem dolgozzák fel, hanem inkább eladnák a szőlőjüket. Ők arról panaszkodnak, nem nagyon van kereslet az idén a termésre, szinte úgy kell „kikönyörögni” a felvásárlótól, hogy vegye át. És ez sajnos az árát is meghatározza.

Felénél tart a szüret, kiváló a szőlő minősége a szekszárdi borvidéken

Fotók: Mártonfai Dénes

– Nem csak azt kell elfogadnunk az idén, hogy a tavalyi árat is alig fizetik meg a feldolgozók, de azt is, hogy alig találunk szüretelőket, akik megbízhatóan jönnének folyamatosan dolgozni. A kisebb területeket ugyanis nem érdemes kombájnnal leszedetni. A napidíj is több, mint egy évvel ezelőtt volt – mondta a bátaszéki Berg József.

 

