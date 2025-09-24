Fény derült a dédi elfeledett titkára

Dédnagymamám mindig azt mondta: „R betűs hónapokban nem ülünk le.” Gyerekként ebből egy sajátos kép alakult ki bennem az év felosztásáról: napfényes út mellett jobb oldalon sorakoztak a büszke R betűs hónapok, bal oldalon meg szegény, hiányos, kissé csonka társaik: a május, június, július és augusztus. Már nagylány voltam, amikor egyszer csak rájöttem, hogy mit is jelent a dédi, szinte misztikusnak tűnő egykori mondása. Kissé röhejes is, hogy évekig nem kérdeztem meg őt magát. Így viszont, hogy egyedül jöttem rá, kedves történet marad a családi emlékezet mély kútjában, ahová érdemes aláereszkedni és kortyolni a vízből, ami ott csörgedezik a gyökereinknél.