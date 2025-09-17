szeptember 17., szerda

A gyerekvállalás nem társadalmi projekt, hanem freestyle

Címkék#freestyle#projekt#kisgyerek

Teol.hu

Persze, szép is lenne, ha nyolc óvónő állná körül a három óvodás gyereket, s a felnőttek lesnék minden kívánságukat. Csakhogy ilyesmi nem létezik, az önkormányzati intézmények ezt a luxust sehol a világon nem engedhetik meg maguknak. A hiba nem a rendszerben van. Azért, hogy összehasonlíthatatlanul kevesebb ma az óvodáskorú kisgyerek, mint a nyolcvanas években, nem pusztán a kiszámíthatatlan jövő, a gyakran online térben élt társas kapcsolatok okolhatók. A húszas, harmincas éveikben járó fiatalok nem kis hányada ugyanis nem véletlenül tolja ki a végtelenségig iskolás éveit, hiszen gyereknek lenni jó, felnőtt életet élni nehéz, a gyerekvállalás pedig a legnagyobb felelősség, amit csak ember vállalhat. Ezt még egy infantilis felnőtt is belátja. 

Gyerekvállalás akár többször is
A gyerekvállalás nagy kaland, van, aki többször is megteszi
Fotó: Pixel-Shot / Forrás:  Shutterstock

Persze nem szabad elhallgatni azt sem, hogy a közösségek, városok, sőt az egész nemzet jövője szempontjából kulcskérdés, mennyi gyermek születik. Egy település élhetősége nemcsak a gazdasági mutatókban vagy a fejlesztésekben mérhető, hanem abban is, van-e utánpótlás az iskolákban, óvodákban, a közösségi tereken. Ha nincsenek gyerekek, idővel a pedagógusok, a kulturális intézmények és a helyi vállalkozások is egyre kevesebb feladatot kapnak. Ám ha a fiatal vállalja is azt a lassan töredékszámban kifejezhető, átlagos mennyiségű gyereket, mindezt nem a társadalom, a népgazdasági érdek vagy az adott település, illetve annak intézményei kedvéért, és még csak nem is a család vagy a barátok unszolására teszi. Hanem csak úgy. Dacára a nyilvánvalóan nem nyilvánvaló jövőnek.

 

