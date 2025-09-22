szeptember 22., hétfő

Teol.hu videó

1 órája

Három generáció énekelte együtt Halász Judittal, hogy csiribiri csiribiri zabszalma (videó)

Teol.hu

Halász Judit lépett fel a Béla király téren a 2025-ös Szekszárdi Szüreti Napok szombat délelőttjén. Nemcsak a kicsit szórakoztak nagyon jól, hanem a felnőttek is, hisz generációk nőttek fel az énekes zenéin. 

 

 

