Teol.hu videó
49 perce
Három generáció énekelte együtt Halász Judittal, hogy csiribiri csiribiri zabszalma (videó)
Halász Judit lépett fel a Béla király téren a 2025-ös Szekszárdi Szüreti Napok szombat délelőttjén. Nemcsak a kicsit szórakoztak nagyon jól, hanem a felnőttek is, hisz generációk nőttek fel az énekes zenéin.
Teol.hu videó
- Hatalmas parádé volt a szüreti felvonulás Szekszárdon – több ezer ember volt a belvárosban (fotók és videó)
- Újvári Marika nótaestje megtöltötte a Vármegyeházát (galéria és videó)
- Szekszárd szépül: új facsemetékkel és dísznövényekkel gazdagodott a város (videóval)
- Ahol rombolnak, ott építünk – Zarándokút új állomása születhet Szálkán a Mausz kápolna mellett (galéria+videó)
- Óvodások léptei dobogtatták meg a Szüreti Napok ritmusát (videó és galéria)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre