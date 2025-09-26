Hatalmas sikert értek el az őcsényi sporthorgászok (képgalériával)

Baráti hangulatban zajlott le a III. Gombos–Őcsény Nemzetközi Horgászverseny, ahol két csapat mérte össze erejét. A résztvevők összesen 73 kilogramm halat fogtak, a győzelmet pedig ismét az őcsényi horgászok szerezték meg. Mivel sorozatban harmadszor nyerték el a vándorkupát, az immár végleg náluk marad.

Jó párszor kellett a szákot megmeríteni a vízben a verseny során Forrás: Beküldött fotó

A hagyomány 2022-ben indult Őcsényben, majd tavaly ősszel a vajdasági Gombos adott otthont a második megmérettetésnek, ahol szoros küzdelemben szintén a magyar csapat bizonyult jobbnak. A mostani diadallal az őcsényiek történelmi sikert értek el.

Az Őcsényi Horgász Egyesület elnöke, Temesvári Tamás köszönetet mondott a támogatóknak, a versenyzőknek és mindazoknak, akik a rendezvény lebonyolításában közreműködtek.