szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

19°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szép munka!

54 perce

Hatalmas sikert értek el az őcsényi sporthorgászok (képgalériával)

Címkék#sporthorgász#III Gombos – Őcsény Nemzetközi Horgászverseny#hagyomány

Bencze Péter

Baráti hangulatban zajlott le a III. Gombos–Őcsény Nemzetközi Horgászverseny, ahol két csapat mérte össze erejét. A résztvevők összesen 73 kilogramm halat fogtak, a győzelmet pedig ismét az őcsényi horgászok szerezték meg. Mivel sorozatban harmadszor nyerték el a vándorkupát, az immár végleg náluk marad.

Jó párszor kellett a szákot megmeríteni a vízben a verseny során Forrás: Beküldött fotó

A hagyomány 2022-ben indult Őcsényben, majd tavaly ősszel a vajdasági Gombos adott otthont a második megmérettetésnek, ahol szoros küzdelemben szintén a magyar csapat bizonyult jobbnak. A mostani diadallal az őcsényiek történelmi sikert értek el.

Az Őcsényi Horgász Egyesület elnöke, Temesvári Tamás köszönetet mondott a támogatóknak, a versenyzőknek és mindazoknak, akik a rendezvény lebonyolításában közreműködtek.

III. Gombos–Őcsény Nemzetközi Horgászverseny

Fotók: Temesvári Tamás

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu