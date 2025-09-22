szeptember 22., hétfő

Móric névnap

19°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szekszárdi Szüreti Napok

1 órája

Így buliztak a legkisebbek – az Apacuka zenekar is jókedvet hozott (galéria)

Címkék#Apacuka#gyerekparadicsom#zenekar

Teol.hu
Így buliztak a legkisebbek – az Apacuka zenekar is jókedvet hozott (galéria)

Jó kedvet és vidámságot hozott az Apacuka zenekar a kicsiknek

Fotó: Kiss Albert

A vasárnap délelőtt sem múlt el eseménytelenül Szekszárd belvárosában. A Béla téri nagyszínpadon az Apacuka zenekar adott koncertet. Ez pedig azt jelenti, hogy a szülők sem élvezték kevésbé a minőségi, vagány zene és a kedves, vidám témákat ötvöző dalszövegeket. Tudják ezt jól a kisgyermekesek. A Vármegyeháza udvara pedig négy napra igazi gyerekparadicsommá változott az árnyas fák alatt. A hangulatról és kedélyes délelőttről a szavak helyett beszéljenek most a képek.

Apacuka zenekar koncertje

Fotók: Kiss Albert

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu