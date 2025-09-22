Szekszárdi Szüreti Napok
Így buliztak a legkisebbek – az Apacuka zenekar is jókedvet hozott (galéria)
Jó kedvet és vidámságot hozott az Apacuka zenekar a kicsiknek
Fotó: Kiss Albert
A vasárnap délelőtt sem múlt el eseménytelenül Szekszárd belvárosában. A Béla téri nagyszínpadon az Apacuka zenekar adott koncertet. Ez pedig azt jelenti, hogy a szülők sem élvezték kevésbé a minőségi, vagány zene és a kedves, vidám témákat ötvöző dalszövegeket. Tudják ezt jól a kisgyermekesek. A Vármegyeháza udvara pedig négy napra igazi gyerekparadicsommá változott az árnyas fák alatt. A hangulatról és kedélyes délelőttről a szavak helyett beszéljenek most a képek.
Apacuka zenekar koncertjeFotók: Kiss Albert
