Szekszárdi Szüreti Napok

13 perce

Így mulattunk szombat este – a Béla tér mindent vitt! (galéria)

Teol.hu
Így mulattunk szombat este – a Béla tér mindent vitt! (galéria)

Szombat este a Szekszárdi Szüreti Napok igazi csúcsra járatták a hangulatot: a Béla király tér megtelt, mindenki ott volt, ahol a fesztivál szíve dobogott. A Tankcsapda a Piac téren robbantotta be az estét, majd Szalonna és bandája húzta a talpalávalót, amit a Budapest Bár szenvedélyes koncertje koronázott meg. 

Fotó: Kiss Albert

Közben a The Placc Outdoor retro bulija is megmozgatta a közönséget – B. Tóth László, a Happy Gang és Cory rezidense, Shabba gondoskodott arról, hogy senki se maradjon mozdulatlanul. Kulturált borozás, fröccsök és könnyed kadarkák kísérték a koncerteket, fotós kollégánk pedig ott volt mindenütt, hogy megörökítse a fesztivál legszebb és legvadabb pillanatait.

Nézd meg a galériát, és éld át újra a szombat esti szüreti varázst!

Szekszárdi Szüreti Napok szombati szürkületi szórakozás

Fotók: Kiss Albert

 

 

