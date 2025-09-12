Ha a gyerekek biztonsága úgy kívánja, kivágják a több mint száz éves fát

Felzúdulást okozott a dunaszentgyörgyiek körében, hogy a kertészeti szakvélemény alapján ki kell vágni a falu egyik óvodájának udvarán álló több mint százhúsz éves japán akácot. A fát 1901-ben ültették, generációk játszottak alatta, a Facebook-on olvasható hozzászólások között többen felidézik a hozzáfűződő emlékeiket. Az egyik óvónő viszont arról is írt, hogy a fa „belül odvas, beleköltöztek a hangyák, és az egyik nyári vihar is nagy kárt tett benne. Eddig szeretettel gondoltunk, néztünk fel rá, és később nem szeretnénk szomorúan emlékezni, ha esetleg valakiben kárt tenne”.

A gyerekek biztonságát tartják szem előtt az óvoda udvarán álló japán akác esetében

Fotó: Molnár Gyula

A japán akác csonkítására biztosan szükség lesz

Májikné Németh Szilvia polgármester elmondta, hogy írásos kertészeti szakvélemény van arról, hogy a fa belülről korhadt. Az, hogy az odvasság a belsejében milyen mélységig tart, a fa csonkítása közben fog kiderülni. Nem cél minden áron kivágni, a helyi önkéntes tűzoltók, a kertészeti szakember és az önkormányzat közösen azon dolgozik, hogy a visszavágással megóvják a gyerekek biztonságát. Hogy a csonkításra milyen mértékben lesz szükség, a jövő héten derül ki, ha elkezdik a munkát.

A faluvezető ugyanakkor hozzátette, hogy ősszel mindkét óvoda udvarában és előkertjében fásítást hajt végre az önkormányzat. Tavasszal az iskolaudvaron kellett kivágni egy fát.