szeptember 12., péntek

Mária névnap

27°
+24
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Famatuzsálem

1 órája

Ha a gyerekek biztonsága úgy kívánja, kivágják a több mint száz éves fát

Címkék#kivágás#fa#óvoda#akác

Generációk játszottak alatta, de a kertészeti szakvélemény alapján eljárt a dunaszentgyörgyi óvoda udvarán álló famatuzsálem fölött az idő. Ha lehetne, sokan óvnák a kivágástól a japán akácot, de a gyerekek biztonsága az első.

Révészné Hanol Erzsébet

Felzúdulást okozott a dunaszentgyörgyiek körében, hogy a kertészeti szakvélemény alapján ki kell vágni a falu egyik óvodájának udvarán álló több mint százhúsz éves japán akácot. A fát 1901-ben ültették, generációk játszottak alatta, a Facebook-on olvasható hozzászólások között többen felidézik a hozzáfűződő emlékeiket. Az egyik óvónő viszont arról is írt, hogy a fa „belül odvas, beleköltöztek a hangyák, és az egyik nyári vihar is nagy kárt tett benne. Eddig szeretettel gondoltunk, néztünk fel rá, és később nem szeretnénk szomorúan emlékezni, ha esetleg valakiben kárt tenne”.

Japán akác a dunaszentgyörgyi óvoda udvarán
A gyerekek biztonságát tartják szem előtt az óvoda udvarán álló japán akác esetében
Fotó: Molnár Gyula

A japán akác csonkítására biztosan szükség lesz

Májikné Németh Szilvia polgármester elmondta, hogy írásos kertészeti szakvélemény van arról, hogy a fa belülről korhadt. Az, hogy az odvasság a belsejében milyen mélységig tart, a fa csonkítása közben fog kiderülni. Nem cél minden áron kivágni, a helyi önkéntes tűzoltók, a kertészeti szakember és az önkormányzat közösen azon dolgozik, hogy a visszavágással megóvják a gyerekek biztonságát. Hogy a csonkításra milyen mértékben lesz szükség, a jövő héten derül ki, ha elkezdik a munkát.

A faluvezető ugyanakkor hozzátette, hogy ősszel mindkét óvoda udvarában és előkertjében fásítást hajt végre az önkormányzat. Tavasszal az iskolaudvaron kellett kivágni egy fát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu