Képernyőn át nincs ölelés: mit nem ad vissza a digitális világ?

Címkék#távolság#kommunikáció#korosztály

Kutny Gábor

A nagyik korosztálya gyerekként, de talán fiatal felnőttként el se tudta képzelni, hogy sok száz kilométer távolságból is tud majd beszélgetni az unokájával és még látja is. A telefon sok mindent megold, de az igazi emberi kapcsolatok terén mégis csak pótszerek. A telefon és a digitális kommunikáció rengeteg előnyt hozott: gyors, kényelmes, áthidalja a távolságot, és sokszor megkönnyíti a mindennapokat. De az igazi mélységet, a testbeszédet, a közös élményeket, az együtt töltött időt nem tudja pótolni. Az emberi kapcsolatokban a közelség, a jelenlét és a közös pillanatok adják azt a minőséget, amit semmilyen képernyő vagy hanghívás nem tud visszaadni.

Fotó: Sally Anscombe / Getty Images Hungary


 

 

