Szomszédviszály

16 órája

Háború a mellettünk élővel – így kezeld az idegesítő szomszédot

Címkék#szomszéd#bíróság#konfliktus#per#viszály#telek#határ#kerítés

Sokszor nem könnyű szót érteni a mellettünk élővel, azonban ez hosszú távon egy mérgező kapcsolathoz vezethet. A kerítés építése nem minden esetben oldja meg a problémákat. Sőt, előfordulhat, hogy csak újabbakat szül.

Teol.hu

Az ingatlantulajdonosok egyik leggyakoribb konfliktusforrása, hogy hol húzódik a kerítés. Ez sok esetben azt a célt szolgálná, hogy az egymás mellett élő felek telkeit elszeparálja egymástól, azonban nem kizárt, hogy pont a kerítés építése miatt fogunk sokkal többet beszélgetni szomszédunkkal, nem feltétlenül a pozitív értelemben.

A kerítés építése a megoldás vagy maga a konfliktus forrása?
A kerítés építése a megoldás vagy maga a konfliktus forrása?
Fotó: Andrey_Popov / Forrás:  Shutterstock

Miért problémás a kerítés építése?

Amikor valaki új kerítést szeretne építeni, gyakran felmerül a kérdés, hogy saját telken legyen, vagy pontosan a telekhatáron. A válasz több tényezőtől függ. Ha a kerítés teljes egészében a saját telkeden áll, akkor nincs nagy gond, hiszen így a szomszédnak nem igazán van beleszólási lehetősége. Viszont, ha a kerítés a telekhatáron helyezkedik el, akkor a közös megegyezés miatt jóval bonyolultabb lehet a szituáció. Továbbá ne felejtsük el, hogy egy új kerítés építéséhez bizonyos esetekben önkormányzati engedély is kellhet. 

Sokan első blikkre nem is gondolnák, de akkor is sokat kell egyezkednünk szomszédunkkal, ha olyan munkát szeretnénk elvégezni a ház körül, amelyhez az Ő engedélye szükséges. 

A Polgári Törvénykönyv szabályozza a szomszédjogokat. Ilyenkor, amikor a saját ingatlanán kell valakinek felújítást végeznie, itt nem csak kerítésről van szó, hanem akár szigetelés, tetőjavítás, ereszjavítás, ha ezt a saját területéről nem tudja megoldani, akkor igénybe veheti a szomszéd telkét a munkálatok idejére, kártalanítás ellenében. Ezt nem mindegyik szomszéd szereti és nem is szokták megengedni. Nekünk már volt konkrétan ilyen bírósági ügyünk.  Ilyen esetekben lehet úgynevezett birtokvédelmi eljárást indítani, hogy a hivatal kötelezze a szomszédot ennek a tűrésére. 

– mondta el Dr. Friedszám Róbert, ügyvéd a bama.hu megkeresésére.

A szakember hangsúlyozza, hogy senki sem szeretne perre menni és bíróságra járni. Így az a legegyszerűbb és a legjobb megoldás, ha a felek a kérdéses helyzeteket inkább megpróbálják nyugodtan megbeszélni. 

 

