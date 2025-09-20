Háború a mellettünk élővel – így kezeld az idegesítő szomszédot

Az ingatlantulajdonosok egyik leggyakoribb konfliktusforrása, hogy hol húzódik a kerítés. Ez sok esetben azt a célt szolgálná, hogy az egymás mellett élő felek telkeit elszeparálja egymástól, azonban nem kizárt, hogy pont a kerítés építése miatt fogunk sokkal többet beszélgetni szomszédunkkal, nem feltétlenül a pozitív értelemben.

A kerítés építése a megoldás vagy maga a konfliktus forrása?

Fotó: Andrey_Popov / Forrás: Shutterstock

Miért problémás a kerítés építése?

Amikor valaki új kerítést szeretne építeni, gyakran felmerül a kérdés, hogy saját telken legyen, vagy pontosan a telekhatáron. A válasz több tényezőtől függ. Ha a kerítés teljes egészében a saját telkeden áll, akkor nincs nagy gond, hiszen így a szomszédnak nem igazán van beleszólási lehetősége. Viszont, ha a kerítés a telekhatáron helyezkedik el, akkor a közös megegyezés miatt jóval bonyolultabb lehet a szituáció. Továbbá ne felejtsük el, hogy egy új kerítés építéséhez bizonyos esetekben önkormányzati engedély is kellhet.