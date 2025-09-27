Az átkopogós időknek vége? Friss kutatás árulja el, miért zárkóznak el egymástól a szomszédok

Talán sokan emlékszünk arra, amikor a szomszéd néni átkopogott egy kis cukorért, vagy a szomszéd bácsi segített megjavítani a kerítést. Rég volt, szép volt. Ma már kevésbé jellemző az ilyen. Kerítések és szomszédság – szomorú eredményeket hozott a legfrissebb kutatás.

Bár a magyarok többsége jó viszonyban van a szomszédaival, mégis sokan szeretnék teljesen elzárni otthonukat a külvilágtól. Kerítések és szomszédság – ez a helyzet most a kutatás szerint

Fotó: Shutterstock

Kerítések és szomszédság

Régen a közösségek összetartóbbak voltak, a kerítés inkább dísz volt, mint határ. Ma viszont a kutatás szerint minden harmadik kertes házzal rendelkező magyar inkább magas, zárt kerítést építene, hogy megőrizze a magánéletét. Ez különösen azok számára lehet meglepő, akik hosszú évtizedeken át éltek nyitottabb, közvetlenebb közösségekben. Miért változott meg minden? Talán azért, mert a kerítés ma már nemcsak esztétikai elem, hanem a biztonság, a nyugalom és a rendezettség szimbóluma.

„Nálunk kertkapus a kapcsolat a szomszéddal, bármikor mehetünk egymáshoz, a kutyák is ismernek bennünket. Sokkal jobb így élni, mint magas kerítéssel elzárkózva, jobb ha tudunk egymásról és számíthatunk egymásra” – mondta egy teveli férfi.

Egy másik megszólaló, egy szakályi férfi viszont másképpen látja: „Semmi köze a szomszédnak ahhoz, hogy mit csinálok a sajá otthonomban. Ez az én priát szférám, nincs átjárkálás, nem kell tudni az egész falunak arról, hogy mi hogy élünk. Éppen ezért is húztam fel jó magas kerítést, egész héten keményen dolgozom, a hétvégém legyen már nyugodt, nem akarok látni senkit!” – tette hozzá.

Sokan úgy gondolják, hogy egy szép kerítés sokat elárul a tulajdonosról: rendezettséget, igényességet, sőt, akár anyagi jólétet is tükrözhet. A magyarok közel fele részben átlátszó, közepesen magas kerítést választana magának. A természetesek megoldások nem annyira népszerűek, a magyarok tizennégy százaléka növesztene élő sövényt ingatlana köré, és alig két százalék mondta azt, hogy egyáltalán nem kerítené körbe az otthonát. Ha valaki vidéken él, és kerítéscserén gondolkodik, most érdemes lehet kihasználni az állami otthonfelújítási támogatást, amely vidéki kistelepüléseken élőknek 2026. június harmincadikáig igényelhető.