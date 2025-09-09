Szakemberektől gyakran halljuk, az általános iskolákban olyan aprólékosan kérik számon a tananyagot, hogy annak semmi értelme. A gyermek elfárad, a bemagolt tudás hamar elszáll a fejéből, és az iskolától is elmegy a kedve. Pedig azon kéne gondolkodni, vajon kinek tanul ez a gyerek?

Sokszor kérdezzük: kinek tanul ez a gyerek?

Forrás: womagic.hu

Kinek tanul ez a gyerek, az iskolának vagy az életnek?

Magam is tapasztaltam, amikor tízéves volt a lányom, és a görög demokráciát néztük át, mert másnap felmérőt írtak, hogy hiába értette a gyerek a tananyagot, a jó jegyhez az kellett, hogy pontosan tudja, ki született előbb, Periklész vagy Müron, melyik ütközet volt hamarabb, a szalamiszi vagy a maratoni.

Immár jó pár éve beszélünk az oktatási törvény reformjáról, a szakemberek mindig megállapítják, semmi szükségük a kicsiknek akadémikus tudásra, aztán minden marad a régiben.

Miközben a gyerekeink két lábon járó lexikonok, nem tudják érthetően kifejezni magukat. Komoly gondot jelent, ha mondjuk a postán kell feladniuk egy csomagot. De miért is lenne ez másként?

A tanórákon tesztet töltenek ki, felmérőt írnak, szóbeli megnyilvánulásra nem jut idő. Tudom, nem a pedagógus tehet róla, hiszen ő csak az előírt tantervnek tesz eleget. Érdemes lenne kivételesen kitekinteni más országok példájára, ahol a diákokat nem adatokkal terhelik, hanem beszélgetnek, helyzeteket elemeznek, véleményeket fogalmaznak meg.

Talpraesett, életre való emberkéket nevelnek, akik lehet, hogy kevesebbet tudnak, mint a mieink, de még abból is többet hasznosítanak, mert jó fellépésű, önbizalommal teli felnőttekké válnak.

