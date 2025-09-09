szeptember 9., kedd

Ádám névnap

19°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

19 perce

Kinek tanul ez a gyerek?

Címkék#gyerek#oktatás#iskola#reform

A múlt héten elkezdődött az iskola, és ez nem jelenti azt, hogy még lehet lazsálni, és majd szép lassan felveszik a gyerekek és a tanárok a ritmust. A gyakorlat az, hogy már az első héten felmérőket írnak a gyerekek, nyilván a pedagógusok arra kíváncsiak, mennyi maradt meg a tanítványok fejében a már átadott tudásból. Vajon, kinek tanul ez a gyerek?

Mauthner Ilona

Szakemberektől gyakran halljuk, az általános iskolákban olyan aprólékosan kérik számon a tananyagot, hogy annak semmi értelme. A gyermek elfárad, a bemagolt tudás hamar elszáll a fejéből, és az iskolától is elmegy a kedve. Pedig azon kéne gondolkodni, vajon kinek tanul ez a gyerek?

Kinek tanul ez a gyerek?
Sokszor kérdezzük: kinek tanul ez a gyerek?
Forrás: womagic.hu

Kinek tanul ez a gyerek, az iskolának vagy az életnek?

Magam is tapasztaltam, amikor tízéves volt a lányom, és a görög demokráciát néztük át, mert másnap felmérőt írtak, hogy hiába értette a gyerek a tananyagot, a jó jegyhez az kellett, hogy pontosan tudja, ki született előbb, Periklész vagy Müron, melyik ütközet volt hamarabb, a szalamiszi vagy a maratoni.
Immár jó pár éve beszélünk az oktatási törvény reformjáról, a szakemberek mindig megállapítják, semmi szükségük a kicsiknek akadémikus tudásra, aztán minden marad a régiben. 

Miközben a gyerekeink két lábon járó lexikonok, nem tudják érthetően kifejezni magukat. Komoly gondot jelent, ha mondjuk a postán kell feladniuk egy csomagot. De miért is lenne ez másként?

A tanórákon tesztet töltenek ki, felmérőt írnak, szóbeli megnyilvánulásra nem jut idő. Tudom, nem a pedagógus tehet róla, hiszen ő csak az előírt tantervnek tesz eleget. Érdemes lenne kivételesen kitekinteni más országok példájára, ahol a diákokat nem adatokkal terhelik, hanem beszélgetnek, helyzeteket elemeznek, véleményeket fogalmaznak meg. 

Talpraesett, életre való emberkéket nevelnek, akik lehet, hogy kevesebbet tudnak, mint a mieink, de még abból is többet hasznosítanak, mert jó fellépésű, önbizalommal teli felnőttekké válnak.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu