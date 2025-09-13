Világszenzációnak számító aganccsal rendelkező bikát lőtt ki a Nimród Vadásztársaság tagja

A vadgazdálkodásnak elengedhetetlen részét képezi a vadászat. Bár sokan nem tudják, a vadászok nagyon fontos szerepet töltenek be a szektor egyensúlyának a fenntartásában. Szeptember elején kezdődik az igazi vadászati szezon, ekkor bikákra is lehet lőni. Az alsónánai Nimród Vadásztársaságnál sikeresen indult a szezon: egészen különleges gímbika került puskavégre.

A különleges gímbika egyedi trófea a csodás agancsa miatt

Fotó: Beküldött kép. / Forrás: Nimród Vadásztársaság

– Szeptember 9-én, naplementekor láttuk meg a csodás aganccsal rendelkező gímbikát. Bőgés közben sikerült puskavégre kapnia Hajnal Patrik vadásztársunknak, aki a vadőr kíséretében látta meg a különleges koronával rendelkező gyönyörű vadat – mondta Lele Lajos, az alsónánai Nimród Vadásztársaság elnöke. – Ilyen gyönyörű bikát még sosem láttunk! Hatan segítettünk terítékre hozni az állatot. Kíváncsian várjuk a hatóság véleményét a különleges agancsról, hogyan díjazzák.

Az alsónánai Nimród Vadásztársaság tagjainak szerencséje volt a képen látható bikával is

Fotó: Beküldött fotó / Forrás: Nimród Vadásztársaság

Három másik szép bikát is sikerült kilőni Alsónánán

Az említett eseten kívül is szerencsések voltak az elmúlt 10 napban az alsónánai vadászok, hiszen nagyon szép másik három bikát is sikerült kilőniük.

Lele Lajos elmondta, bikákra csak napnyugta után, illetve a reggeli órákban lehet vadászni. Minden napra be van osztva a tagtársak közül valaki, így oldják meg a vadászidényt. Most, a bikabőgés időszakában több területet is lezárt a vadásztársaság, ezekre a területekre ideiglenesen csak a vadászatra jelentkező vendég és a vadőr mehet, de fokozatosan enyhítenek a lezárt területeken, mondta az elnök.

Az aszályos nyár több plusz munkát adott a társaság tagjainak, lajtos kocsival hordták a vizet a vadak itatóiba, illetve a dagonyákba. Takarmányra is sokat költöttek.