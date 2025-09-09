szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Ez nem semmi

59 perce

Nem hittünk a szemünknek: gladiátorhangulat uralta Szekszárd központját! (fotókkal)

Címkék#börze#taekwondo klub#kungfu#küzdősport

Vasárnap délután benépesült a szekszárdi Béla király tér: 14 és 17:30 között harcművészeti- és küzdősport-börzét tartottak, amelynek során több helyi és környékbeli egyesület mutatta be sportágát. Így zajlott a küzdősport bemutató.

Bencze Péter

Vasárnap délután benépesült a szekszárdi Béla király tér: 14 és 17:30 között harcművészeti- és küzdősport-börzét tartottak, ennek során több helyi és környékbeli egyesület mutatta be sportágát.

Nem lehetett panaszra okuk a küzdősportok szerelmeseinek
Nem lehetett panaszra okuk a küzdősportok szerelmeseinek
Fotó: Makovics Kornel

A rendezvényt az Alisca Taekwondo Klub szervezte az önkormányzat támogatásával. A taekwondósok mellett bemutatót tartottak az Unió Boksz Team sportolói, a muay thai versenyzők, a faddi karatésok, a wing tsun kungfu és az aikido gyakorlói, valamint a japán kardvívást, a shinkendót képviselő mesterek is.

A cél: megszerettetni a küzdősportokat

A szervezők célja az volt, hogy közelebb hozzák a közönséghez a küzdősportokat, megmutassák azok értékeit és lehetőséget adjanak a kipróbálásukra. A kilátogatók edzéseket láthattak, félóránként pedig látványos bemutatók zajlottak, köztük az Alisca Taekwondo Klub versenyzőinek edzése is.

A sportolók között hazai és nemzetközi bajnokok is szerepeltek, köztük Európa- és világbajnok. Különleges élményt jelentett a shinkendósok éles karddal bemutatott gyékényvágása, amely ritka látvány a nyilvánosság számára.

A szervezők szerint a program nemcsak a sportágak népszerűsítését szolgálta, hanem a közösségek közötti összetartást is erősítette.

Gladiátorhangulat uralta Szekszárd központját

Fotók: Makovics Kornél

 

