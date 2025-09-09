szeptember 9., kedd

Ádám névnap

21°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teol.hu videó

30 perce

Lapátok csattogtak a sírok között – nem mindennapi látvány fogadta a szekszárdiakat (videó)

Címkék#teol video#Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft#sírásó verseny

Teol.hu

Szombaton reggel a szekszárdi Alsóvárosi temetőben rajtolt a Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete (MTFE) által szervezett nemzetközi sírásóverseny, amely kora délutánig tartott. Az idei megmérettetésre 21 csapat nevezett: 17 magyar páros mellett két cseh, egy szerb és egy orosz duó is érkezett, így a verseny immár második éve nemzetközi mezőnyt vonzott. A házigazda szerepét a Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft. látta el, és már hetekkel korábban megkezdték az előkészületeket, hogy a csapatok a legjobb körülmények között mutathassák be tudásukat.  

Fotó: Denes Martonfai / Forrás:  MW

A sírásó verseny, amitől egész Szekszárd hangos volt

Fotók: Mártonfai Dénes

 

 

Teol.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu