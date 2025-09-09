Lapátok csattogtak a sírok között – nem mindennapi látvány fogadta a szekszárdiakat (videó)

Szombaton reggel a szekszárdi Alsóvárosi temetőben rajtolt a Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete (MTFE) által szervezett nemzetközi sírásóverseny, amely kora délutánig tartott. Az idei megmérettetésre 21 csapat nevezett: 17 magyar páros mellett két cseh, egy szerb és egy orosz duó is érkezett, így a verseny immár második éve nemzetközi mezőnyt vonzott. A házigazda szerepét a Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft. látta el, és már hetekkel korábban megkezdték az előkészületeket, hogy a csapatok a legjobb körülmények között mutathassák be tudásukat.

Fotó: Denes Martonfai / Forrás: MW