Gucci, kaviár és botox – ezek jelentik a fényűző életmódot a magyarok szerint

Emlékszik még, amikor Szekszárdon a banán ritkaságszámba ment, és egy új kalap, ami a szekszárdi sétára készült ünnepi alkalom volt? Akkoriban a luxus egészen mást jelentett, mint ma. A TEOL.hu olvasói számára is érdekes lehet az Europion 2025 augusztusi országos kutatása, amely ezerkétszáz ember véleményét gyűjtötte össze arról, hogy mit tartanak fényűzésnek a mai világban – akár Bátaszéken, akár Tamásiban, akár Pakson élnek. Az eredmények meglepőek, és talán egy kicsit elgondolkodtatóak.

Vajon mit tartanak ma luxusnak a fiatalok, és hogyan látja ezt a Tolna vármegyei társadalom? Hiszen a luxus mindig is egy külön világ volt: csillogás, pompa, és az a bizonyos „elérhetetlen érzés”.

Luxus: menő vagy túlzás?

Sokan nem különösebben rajonganak a fényűzésért, de elfogadják, ha másokat vonz. A fiatalok viszont másképp látják: a tizenhat és huszonkilenc év közöttiek közül is többen menőnek tartják a luxuséletmódot, és szívesen élnének így, ha tehetnék. A nők különösen vonzónak találják ezt az életstílust. Ugyanakkor a társadalom több mint egyharmada inkább elítéli a luxust – van, aki erkölcstelennek tartja, mások szerint csak gyarló emberi gyengeség. Meglepő módon épp a magas jövedelműek és diplomások körében fogalmazódik meg gyakran az elutasítás: talán mert ők már tudják, hogy a csillogás nem minden.

Szolgáltatások: Sofőr, botox, magánorvos

A legnagyobb fényűzésnek a magánsofőrt tartják, de a magániskola és a magánegészségügy is sokak szerint luxus. A botox szintén ide sorolható. A személyi edző, takarító és bébiszitter fizetése már kevésbé számít luxusnak, bár a fiatalok körében a takarító például gyakran az, míg az idősebbek ritkábban gondolják így. A „szellemi luxust” – mint a pénzügyi tanácsadás igénybevétele, pszichoterápián, zeneórán vagy nyelvórán részvétel – ritkán társítják a fényűzéssel.

Magyarországon még a Balatont is sokan luxusnak tartják, többen, mint Horvátországot vagy Ausztriát

Utazás: A Balaton is luxus lehet?

A legfényűzőbb úti célok közé Dubaj és a Maldív-szigetek tartoznak, de Bali, az Egyesült Államok és Ausztrália is előkelő helyen végeztek. De még a Balatont is sokan luxusnak tartják, többen, mint Horvátországot vagy Ausztriát. Az utazási módok közül a jachtozás, helikopterezés és tengerjáró hajózás egyértelműen a luxus kategóriába esnek. A fapados repülés már aligha. A fiatalok szigorúbbak: például egy hagyományos légitársaságot többen luxusnak érzik, az idősek kevésbé. Az első osztályú vonatút esetén is hasonló a különbség.