Régen a banán is az volt

1 órája

Gucci, kaviár és botox – ezek jelentik a fényűző életmódot a magyarok szerint

Vajon mit tartanak ma luxusnak a fiatalok, és hogyan látja ezt a Tolna vármegyei társadalom? Hiszen a luxus mindig is egy külön világ volt: csillogás, pompa, és az a bizonyos „elérhetetlen érzés”.

Brunner Mónika

Emlékszik még, amikor Szekszárdon a banán ritkaságszámba ment, és egy új kalap, ami a szekszárdi sétára készült ünnepi alkalom volt? Akkoriban a luxus egészen mást jelentett, mint ma. A TEOL.hu olvasói számára is érdekes lehet az Europion 2025 augusztusi országos kutatása, amely ezerkétszáz ember véleményét gyűjtötte össze arról, hogy mit tartanak fényűzésnek a mai világban – akár Bátaszéken, akár Tamásiban, akár Pakson élnek. Az eredmények meglepőek, és talán egy kicsit elgondolkodtatóak. 

Fotó: Shutterstock

Luxus: menő vagy túlzás?

Sokan nem különösebben rajonganak a fényűzésért, de elfogadják, ha másokat vonz. A fiatalok viszont másképp látják: a tizenhat és huszonkilenc év közöttiek közül is többen menőnek tartják a luxuséletmódot, és szívesen élnének így, ha tehetnék. A nők különösen vonzónak találják ezt az életstílust. Ugyanakkor a társadalom több mint egyharmada inkább elítéli a luxust – van, aki erkölcstelennek tartja, mások szerint csak gyarló emberi gyengeség. Meglepő módon épp a magas jövedelműek és diplomások körében fogalmazódik meg gyakran az elutasítás: talán mert ők már tudják, hogy a csillogás nem minden.

Szolgáltatások: Sofőr, botox, magánorvos

A legnagyobb fényűzésnek a magánsofőrt tartják, de a magániskola és a magánegészségügy is sokak szerint luxus. A botox szintén ide sorolható. A személyi edző, takarító és bébiszitter fizetése már kevésbé számít luxusnak, bár a fiatalok körében a takarító például gyakran az, míg az idősebbek ritkábban gondolják így. A „szellemi luxust” – mint a pénzügyi tanácsadás igénybevétele, pszichoterápián, zeneórán vagy nyelvórán részvétel – ritkán társítják a fényűzéssel.

utazás, turizmus
Magyarországon még a Balatont is sokan luxusnak tartják, többen, mint Horvátországot vagy Ausztriát Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Utazás: A Balaton is luxus lehet?

A legfényűzőbb úti célok közé Dubaj és a Maldív-szigetek tartoznak, de Bali, az Egyesült Államok és Ausztrália is előkelő helyen végeztek. De még a Balatont is sokan luxusnak tartják, többen, mint Horvátországot vagy Ausztriát. Az utazási módok közül a jachtozás, helikopterezés és tengerjáró hajózás egyértelműen a luxus kategóriába esnek. A fapados repülés már aligha. A fiatalok szigorúbbak: például egy hagyományos légitársaságot többen luxusnak érzik, az idősek kevésbé. Az első osztályú vonatút esetén is hasonló a különbség.

Divat: Gucci vagy Chanel?

A fiatalok szerint a Gucci és a Chanel a luxus csúcsa. A Hugo Boss, Calvin Klein és Ralph Lauren is ide tartozik sokak szerint. A régi „divatboltok” mai megfelelői, mint a H&M vagy a Primark, a Mango már alig számítanak luxusnak. A Zara viszont kilóg a sorból – sokan luxusmárkaként tekintenek rá, különösen a harmincas korosztály.

A régi „divatboltok" mai megfelelői, mint a H&M vagy a Primark, már alig számítanak luxusnak
Fotó: Shutterstock 

Ételek és italok: Homár, kaviár, szarvasgomba

A gasztronómiai luxus háromszöge:

  • Homár
  • Kaviár
  • Szarvasgomba

Ezután jön a libamáj és a szarvasgerinc. Az italok közül a whisky és a koktélok számítanak fényűzésnek – de például az avokádó latte csak kevesek szerint luxus, hiába divatos. Az idősek inkább a szarvasgombát és libamájat tartják luxusnak, míg a fiatalok a steaket és füstölt lazacot említik gyakrabban.

Sport: Golf, vitorlázás, lovaglás

A golf és a vitorlázás a legtipikusabb luxussportok. A lovaglás, síelés és tenisz is ide sorolódik. Érdekesség, hogy a golfot az idősek még inkább luxusnak tartják, mint a fiatalok. Az edzőterem? A legtöbben nem tartják fényűzésnek, ám az alacsony jövedelműek körében az edzőterem látogatása mégis magasabb kategóriás életvitelnek számít. 

Fotó: Szabó Miklós

És a mindennapokban mi számít luxusnak?

A magyarok kétharmada szinte soha nem fogyaszt luxustermékeket vagy szolgáltatásokat. Az idősek körében ez különösen jellemző, ahogy a falusi lakosságnál is. A fiatalok viszont évente vagy akár havonta is megengednek maguknak valamiféle luxust. Ön mit tart luxusnak? Egy régi, jól működő rádiót? Egy nyugodt délutánt a kertben? Vagy egy finom süteményt, amit még nagymama receptje szerint készítettek? A luxus nem mindig pénz kérdése, néha csak egy pillanat, amit megengedünk magunknak. És talán épp ez a legnagyobb fényűzés: élvezni az élet apró örömeit, amiket már jól ismerünk, és amikért hálásak lehetünk. 

Az Europion pontos kutatási eredményeit itt találják. 

 

