Gyümölcsöző trükkök

Az élet tele van a nyugalomra veszélyes, váratlan stresszhelyzetekkel. A magas vérnyomás mifelénk szinte népbetegségnek számít. A gyógyszer mellett bizonyos gyümölcsök is képesek lehetnek az értékek kordában tartására.

Szeri Árpád

A magas vérnyomás köztudottan népbetegség Magyarországon. Nem véletlen, hogy nemrég az egyik nyugdíjas találkozó irigyelt sztárjának az Bandi bácsi bizonyult, aki az orvosnál – papírja is volt róla! – büszkén villantotta a 120/80-as, mesés értéket. 

magas vérnyomás
A magas vérnyomás, más néven hipertónia népbetegség, a gyógyszer mellett bizonyos gyümölcsök is hatékonyak lehetnek
Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

Magas vérnyomás, csak erős idegekkel

Ez azonban olyan ritkaság, mint a fehér holló. Kezdjük azzal, hogy már maga a mérés is valódi stresszforrásként élhető meg: a fehér köpenyes nővér, amint aggódó tekintettel, netalán fejcsóválva tekint a kis gépezet szám kijelzőjére – amit a magába roskadó páciens ilyenkor nem lát –, önmagában elegendő okot szolgáltat a vérnyomás emelkedésére. A úgynevezett normál szint eléréséhez tehát először is nem árt, ha erős idegekkel rendelkezünk. A gyógyszeres kezelés segíthet, de azért az ember sokkal bonyolultabb szerkezet annál, minthogy napi egyetlen, reggelente lenyelt pirula forradalmi változást idézzen elő, legalábbis tartósan. Meg azután, politikára érzékeny honfitársainknak elég megtekinteniük az esti híradót és máris elenyészik az orvosság hatása. 

Most éppen azt olvasom, hogy bizonyos gyümölcsök rendszeres fogyasztása akár egy-két tabletta hatásával is felérhet. Banán, kivi, vörösáfonya, alma, paradicsom – ezek tartoznak a javallott egészségfalatok közé. Miután valamennyi csemegének számít, jöjjenek ezek a gyógyhatású termények! De azért az árakról most ne beszéljünk. Mert azok láttán az olvasók többségének szíve és vérnyomása egyszerre indul versenyfutásra.

 

